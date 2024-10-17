Минобороны РФ показало кадры работы расчетов гаубиц Д-3 под Курском

Российские военные ежедневно уничтожают противника в курском приграничье. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» выполняют боевые задачи в Курской области и наносят огневое поражение технике и личному составу противника.
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