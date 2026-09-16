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Царьград

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The New York Times: ФСБ и Минцифры конфликтуют из-за слежки за русскими

The New York Times: ФСБ и Минцифры конфликтуют из-за слежки за русскими

В России разгорается конфликт между Минцифры и ФСБ из-за методов контроля за русскими. Силовики предпочитают аналоговые методы, что вызывает споры о влиянии на технологическую инфраструктуру и роль искусственного интеллекта в будущем.

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