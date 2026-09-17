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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэтт Барнс назвал имена четырех главных звезд НБА: «В данный момент лицо лиги – интернациональное»

Чемпион НБА и популярный ведущий подкастов Мэтт Барнс заявил, что лицами НБА на сегодня являются четыре баскетболиста, среди которых только один американец.

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