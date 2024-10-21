Замедление YouTube стало главной тревогой россиян в 3 квартале

https://www.finam.ru/publications/item/zamedlenie-youtube-st. Замедление YouTube, атаки БПЛА, финансовые мошенники и киберугрозы, угроза ядерной эскалации и войны с НАТО, мигранты, квадроберы, электросамокатчики, а также развод певца SHAMAN и запрет чайлдфри - это темы, которые тревожили россиян в 3 квартале этого года, сообщает компания “КРОС”.