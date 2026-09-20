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Царьград

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Украина запросила $96 млрд от западных стран на 2027 год

Украина запросила $96 млрд от западных стран на 2027 год

В 2027 году Украина рассчитывает получить 96 миллиардов долларов от западных стран, чтобы обеспечить себя техникой и вооружениями на 38,8 миллиарда и финансовыми средствами на 57,2 миллиарда.

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