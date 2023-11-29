Две пенсии получат россияне в декабре: даты и подробности

Первый месяц зимы порадует граждан изменениями в графике и размере пенсий. В декабре 2023 года некоторые российские пенсионеры смогут получить две выплаты по старости — пенсионное обеспечение, начисленное за текущий месяц, и выплату за январь 2024 года.
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