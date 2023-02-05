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Депутаты парламента Ливии намерены выяснить причину долгого переезда кабмина Башаги в Триполи

Депутаты парламента Ливии намерены выяснить причину долгого переезда кабмина Башаги в Триполи

Khaled Nasraoui/dpa/globallookpress Бенгази, 4 февраля. Члены Палаты представителей Ливии опубликовали заявление с требованием провести в парламенте специальные слушания по делу главы Правительства национальной стабильности (ПНСт) Фатхи Башаги.

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