Известный хореограф провел на Ямале уроки классического танца

Для воспитанников школ искусств Нового Уренгоя и Надыма прошли мастер-классы «Осознанная классика», которые провел педагог и артист театра балета, основатель школы балета «Kasok» Вячеслав Сунегин, сообщают пресс-службы местных администраций.
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