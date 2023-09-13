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В Москве задержан управленец оборонного предприятия за хищения средств госзаказа на высокоточное оружие

В Москве задержан управленец оборонного предприятия за хищения средств госзаказа на высокоточное оружие

В Москве задержан руководящий сотрудник предприятия оборонно-промышленного комплекса, который подозревается в хищении средств, выделяемых для выполнения государственного оборонного заказа для производства компонентов систем высокоточного оружия.

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