В Москве задержан управленец оборонного предприятия за хищения средств госзаказа на высокоточное оружие

В Москве задержан руководящий сотрудник предприятия оборонно-промышленного комплекса, который подозревается в хищении средств, выделяемых для выполнения государственного оборонного заказа для производства компонентов систем высокоточного оружия.
В Москве задержан руководящий сотрудник предприятия оборонно-промышленного комплекса, который подозревается в хищении средств, выделяемых для выполнения государственного оборонного заказа для производства компонентов систем высокоточного оружия.
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