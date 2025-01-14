Врач Ноев: пить водопроводную воду небезопасно для здоровья

Врач Александра Ноев рассказала, почему не рекомендует употреблять водопроводную воду. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев поделилась профессиональным мнением о том, какая вода может считаться безопасной или полезной для организма.
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