Компания из Читы попала в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв строительства ФАП

Недобросовестный подрядчик сорвал строительство ФАП на земельном участке и был наказан.УФАС Забайкалья сообщает, что «Оптима» и ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» заключили контракт на приобретение готовой модульной конструкции врачебной амбулатории в поселке Букачача.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии