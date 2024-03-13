Компания из Читы попала в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв строительства ФАП

Недобросовестный подрядчик сорвал строительство ФАП на земельном участке и был наказан.УФАС Забайкалья сообщает, что «Оптима» и ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» заключили контракт на приобретение готовой модульной конструкции врачебной амбулатории в поселке Букачача.