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Царьград

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Пластический хирург раскритиковал женский тренд на "жуткие" носы как у грызунов

Пластический хирург раскритиковал женский тренд на "жуткие" носы как у грызунов

Врачи отмечают, что любые сложные манипуляции с носом связаны с большим риском: при неудачном вмешательстве возможны нарушения дыхания, проблемы с кровоснабжением вплоть до серьёзных осложнений.

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