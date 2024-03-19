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Китай

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Представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня подчеркнул важность взаимопомощи между берегами Тайваньского пролива

Пекин, 19 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в понедельник подчеркнул важность взаимопомощи между двумя берегами Тайваньского пролива, подтвердив спасение двух тайваньских соотечественников в прибрежных водах восточно-китайской провинции Фуцзянь.

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