Представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня подчеркнул важность взаимопомощи между берегами Тайваньского пролива

Пекин, 19 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в понедельник подчеркнул важность взаимопомощи между двумя берегами Тайваньского пролива, подтвердив спасение двух тайваньских соотечественников в прибрежных водах восточно-китайской провинции Фуцзянь.
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