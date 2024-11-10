1. В комментариях рассказывают про эффектные, но ныне уже крепко забытые приёмы социалистического хозяйствования (ссылка): На заводах была сдельщина.
Убытки от перевыполнения планов, хищение социалистической собственности и советские хакеры
Комментарии
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Anodtat
Ещё одна тварюга вылезла
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5 час.
СВ
Сергей Васильевич
Автор не владеет ни одной темой из написанных им статей. Себя не уважает, но пишет...
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2 час.
Валерий Мешалкин
В ходе подготовки и проведении операции по развалу социалистической экономики и СССР была запущена активная и большая программа по дискредитации этого великого чуда хозяйствования и до сегодняшнего дня она действует, что бы доказать теорию построения социализма как -УТОПИЮ. К сожалению сегодня нас заставляют забыть великие результаты социалистической деятельности, прорыв экономики в сфере электрификации страны, развитие ЖД и других видов транспорта, всех видов промышленности, социальные программы, патриотизм и великая идеология строителей светлого будущего. К сожалению были нарушены принципы строительства социализма со стороны центральных органов КП, первичные партийные органы утратили свою силу и возможности влиять на деятельность ЦК всех уровней, что привело к перерождению партноменклатуры в идеологическом и социальном состоянии. Результат на карте мира, нет Великого государства СССР, есть большое количество отдельных и не социалистических.
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46 мин.
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