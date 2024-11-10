Убытки от перевыполнения планов, хищение социалистической собственности и советские хакеры

Валерий Мешалкин

В ходе подготовки и проведении операции по развалу социалистической экономики и СССР была запущена активная и большая программа по дискредитации этого великого чуда хозяйствования и до сегодняшнего дня она действует, что бы доказать теорию построения социализма как -УТОПИЮ. К сожалению сегодня нас заставляют забыть великие результаты социалистической деятельности, прорыв экономики в сфере электрификации страны, развитие ЖД и других видов транспорта, всех видов промышленности, социальные программы, патриотизм и великая идеология строителей светлого будущего. К сожалению были нарушены принципы строительства социализма со стороны центральных органов КП, первичные партийные органы утратили свою силу и возможности влиять на деятельность ЦК всех уровней, что привело к перерождению партноменклатуры в идеологическом и социальном состоянии. Результат на карте мира, нет Великого государства СССР, есть большое количество отдельных и не социалистических.