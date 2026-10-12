Физическая активность снижает генетические риски депрессии

Ученые из США изучили данные 23 тыс. взрослых мужчин и женщин. Для каждого человека они рассчитали показатель полигенного риска депрессии, который учитывает совокупное влияние множества генетических вариантов, связанных с вероятностью развития психического расстройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Один ген может об...
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым