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Физическая активность снижает генетические риски депрессии

Физическая активность снижает генетические риски депрессии

Ученые из США изучили данные 23 тыс. взрослых мужчин и женщин. Для каждого человека они рассчитали показатель полигенного риска депрессии, который учитывает совокупное влияние множества генетических вариантов, связанных с вероятностью развития психического расстройства.

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