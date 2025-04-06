Освобождение от украинских сил приграничья Курской области постепенно подходит к концу. По данным околовоенных пабликов, в настоящее время штурмовые подразделения российской группировки войск «Север» ведут интенсивные бои за населенные пункты Олешня и Гуево, пытаясь выбить оттуда ВСУ.