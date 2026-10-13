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Рязанские новости

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Жители Железнодорожного района Рязани пока остаются без света

Жители Железнодорожного района Рязани пока остаются без света

Из-за повреждения оборудования без света остались дома на улицах Пушкина, Гагарина, Семашко и других.

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