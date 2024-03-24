Телеведущий Виктор Гусев опубликовал фото, сделанные в первые минуты теракта

По словам спортивного комментатора, жена Ольга, стоящая спиной к террористам, не знала страшного Фото: социальные сети Спортивный комментатор Виктор Гусев также был среди зрителей, пришедши× 22 марта в «Крокус» на концерт «Пикника».
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