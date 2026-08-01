В Пуровском районе испортили 0,4 га сельхозземель насыпью из инертных материалов

В Пуровском районе выявлены признаки порчи плодородной почвы на арендованном участке. Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямала и Югры обнаружили насыпь из инертных материалов на территории площадью около 0,4 гектара, сообщили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии