Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Париже, Франция, 17 октября 2026 года © Abdul Saboor/ReutersЕвропейские лидеры все чаще объясняют беспорядки «вмешательством» России, поскольку это удобный способ переложить ответственность за внутренние проблемы на внешнего «виновника».