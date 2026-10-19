Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Париже, Франция, 17 октября 2026 года © Abdul Saboor/ReutersЕвропейские лидеры все чаще объясняют беспорядки «вмешательством» России, поскольку это удобный способ переложить ответственность за внутренние проблемы на внешнего «виновника».
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