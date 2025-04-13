Масштабный пожар в Герате причинил огромный ущерб

Ущерб владельцам предприятий на сумму более 10 миллионов долларов (840 млн руб.) нанес продолжавшийся более суток масштабный пожар в промышленной зоне афганского города Герат, об этом 13 апреля сообщил новостной портал Tolo news.
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