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Часть украинских войск получила от командования приказ немедленно покинуть Артемовск

Часть украинских войск получила от командования приказ немедленно покинуть Артемовск

Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" утром в пятницу, 3 марта, предоставил информацию о том, что его подразделению ранее поступил приказ от командования немедленно покинуть территорию Артемовска.

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