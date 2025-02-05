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Царьград

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В Госдуме разрабатывают законопроект о помещениях для кормления детей на работе

В Госдуме разрабатывают законопроект о помещениях для кормления детей на работе

В соответствии с информацией, представленной в пояснительной записке, целью разработки законопроекта является улучшение законодательства в сфере регулирования труда женщин и лиц, имеющих семейные обязанности.

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