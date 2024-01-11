Ученые уверены, что 2024-й может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений Ирэн ОрлонскаяУченые утверждают, что 2024 год, который уже наступил, может стать самым жарким в истории, когда речь идет о метеонаблюдениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии