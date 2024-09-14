Клава Кока показала, как будет выглядеть через годы (видео)

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась редкими моментами с мамой, тетей и бабушкой. 28-летняя артистка очень ценит свою семью и предпочитает проводить время с близкими, ощущая себя в их компании максимально комфортно.
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