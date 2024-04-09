Стали известны секретные детали предстоящего визита принца Гарри в Британию

В СМИ попали подробности вояжа внука королевы Елизаветы. Принц Гарри хочет привезти с собой в Лондон Меган и детей LEGION-MEDIAПервая декада мая этого года ожидается, с одной стороны, очень непростой для младшего брата принца Уильяма, а с другой – может принести ему позитивные перемены.