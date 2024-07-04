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Взбесившаяся «Анаконда»: НАТО смело подставляет Румынию под русский удар

Взбесившаяся «Анаконда»: НАТО смело подставляет Румынию под русский удар

По сравнению с новой базой в Причерноморье Рамштайн будет выглядеть, как жалкая деревушка Милитаризация Центральной Европы идет стремительно: НАТО строит близ границ с Россией новые авиабазы и развертывает ударные комплексы.

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