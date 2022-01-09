Кубок Африки. Камерун сыграет с Буркина-Фасо в матче открытия

В матче открытия Кубка Африки-2021 Камерун встретится с Буркина-Фасо. В 1-м туре группового этапа Марокко сыграет с Ганой, Нигерия встретится Египтом, Кот-д′Ивуар будет играть с Экваториальной Гвинеей.
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