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Кубок Африки. Камерун сыграет с Буркина-Фасо в матче открытия

В матче открытия Кубка Африки-2021 Камерун встретится с Буркина-Фасо. В 1-м туре группового этапа Марокко сыграет с Ганой, Нигерия встретится Египтом, Кот-д′Ивуар будет играть с Экваториальной Гвинеей.

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