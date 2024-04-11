Откуда ждали: как затопленным областям помогают соседние регионы

Около 40 т бутилированной воды, 300 спальных мешков, 250 комплектов постельного белья, 150 кроватей и матрацев, — это лишь один список гуманитарной помощи для пострадавшего от паводков населения Южного Урала, составленный предпринимательским сообществом Курской области.
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