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Царьград

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Власти Финляндии не разрешили трём гражданам России купить недвижимость в стране

Власти Финляндии не разрешили трём гражданам России купить недвижимость в стране

Минобороны Финляндии 19 октября сообщило, что заблокировало сделку купли-продажи недвижимости в стране для трёх граждан России.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Было бы куда логичнее для финнов продать имущество, а потом его у них конфисковать... Хоть таким путем пополнять бюджет... То что у тех россиян которые захотели купить недвижимость у финнов, в сложившейся ситуации, как минимум отсутствует разум однозначно. Та недвижимость которая на сегодня есть у россиян на территории финнов изымается из-за неоплаты налогов, которые не могут оплатить наши сограждане т.к. заблокирована возможность ихх производить из-за санкций... Ну зачем лезть добровольно в петлю...
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