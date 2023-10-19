Власти Финляндии не разрешили трём гражданам России купить недвижимость в стране

АНГЕЛ АНГЕЛ

Было бы куда логичнее для финнов продать имущество, а потом его у них конфисковать... Хоть таким путем пополнять бюджет... То что у тех россиян которые захотели купить недвижимость у финнов, в сложившейся ситуации, как минимум отсутствует разум однозначно. Та недвижимость которая на сегодня есть у россиян на территории финнов изымается из-за неоплаты налогов, которые не могут оплатить наши сограждане т.к. заблокирована возможность ихх производить из-за санкций... Ну зачем лезть добровольно в петлю...