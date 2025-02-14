Собчак иронично высказалась о драке Виторгана и Богомолова в кафе

Ксения Собчак прокомментировала недавний инцидент в одном из кафе Москвы, который напомнил ей о старой истории — драке между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым, произошедшей шесть лет назад в том же заведении.
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