Детский омбудсмен оценила работу по оказанию помощи семьям в Забайкальском крае

ЧИТА, 11 июля, ФедералПресс. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова продолжает посещать регионы в ходе Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.
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