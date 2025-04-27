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Фраера сдали назад: Макрон и Стармер расхотели оправлять «миротворцев» на Украину

Фраера сдали назад: Макрон и Стармер расхотели оправлять «миротворцев» на Украину

БлокнотРУ «Коалиция желающих» опасается, что Москва посчитает миссию не миротворческой, а провокационной с вытекающими последствиями, о которой Россия предупреждала.

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Комментарии
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федор
А что можно было ожидать от этих двух пидоргов !!!!! Лягушатник Эмануэлька и мелкобритовский отсос у Али Стармер это конечно сильно!!!!
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1 д.
zapevala2008 ИВАНОВ
Гомосеки мерзкие
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1 д.
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