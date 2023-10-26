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Первый геймплей ремейка MGS 3, релиз ARK: Survival Ascended, платное фаталити в Mortal Kombat 1…

Первый геймплей ремейка MGS 3, релиз ARK: Survival Ascended, платное фаталити в Mortal Kombat 1…

Самое важное с презентации XBOX: ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, подробности Like a Dragon: Infinite Wealth, геймплейный трейлер Still Wakes the Deep, анонс Spirit of the North 2, ранний доступ к Manor Lords, выход ARK: Survival Ascended из раннего доступа и релизный трейлер Alan Wake 2; шантаж от Unity; игрок добавил поддержку 4K в .

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