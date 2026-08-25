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Мастерская маркетолога: «Ты умеешь работать с амбассадорами и инфлюенсерами?»

Мастерская маркетолога: «Ты умеешь работать с амбассадорами и инфлюенсерами?»

Привет, коллеги! С вами Оксана Трофимова и «Мастерская маркетолога». Есть одна маркетинговая фантазия, которая живет дольше некоторых брендов: сейчас мы возьмем звезду, приклеим ее к продукту, и продажи как поскачут.

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