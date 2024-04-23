Матвиенко назвала терактом убийство военкора Еремина

ИЗВЕСТИЯ Убийство военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, который погиб при ударе FPV-дрона во время съемок репортажа в Запорожской области, является террористическим актом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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