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Цена удалений и эмоций: как «Ак Барс» чуть не упустил победу в Магнитогорске

Цена удалений и эмоций: как «Ак Барс» чуть не упустил победу в Магнитогорске

«Ак Барс» одолел в гостях «Металлург» (4:3) и довел свою серию побед до пяти матчей. Почему Анвару Гатиятулину вновь удалось обыграть действующего обладателя Кубка Гагарина - читайте в материале «ТИ-Спорт».

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