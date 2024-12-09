Бесплатные сладкие подарки: какие семьи могут получить их в этом году Татьяна СергееваС приближением Нового года городские социальные службы активизируют свою работу, чтобы помочь семьям, нуждающимся в поддержке.
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