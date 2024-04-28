Почему цели не реализуются и как всё это может изменить коучинг

А у вас так бывало, что вам катастрофически не хватает времени? Не то, чтобы совсем его нет, но на что-то периодически, его недостаёт? И конечно у вас, как в прочим и у большинства, жизнь состоит из великого множества дел и задач.
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