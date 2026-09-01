ЦСКА готовит трансфер, который преобразит команду: именно такой иностранец им был нужен годами

Удачная сделка.В последние дни ЦСКА заметно активизировался на трансферном рынке. Судя по инсайдам источников, клуб готовит сразу несколько важных переходов.
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