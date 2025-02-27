МИД КНР: попытки США вбить клин в отношения Китая и России абсолютно безуспешны

Попытки администрации Соединенных Штатов Америки ухудшить отношения Китая и России не будут успешны.Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Линь Цзянь прокомментировал заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон хочет ослабить связи между Москвой и Пекином.
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