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МИД КНР: попытки США вбить клин в отношения Китая и России абсолютно безуспешны

МИД КНР: попытки США вбить клин в отношения Китая и России абсолютно безуспешны

Попытки администрации Соединенных Штатов Америки ухудшить отношения Китая и России не будут успешны.Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Линь Цзянь прокомментировал заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон хочет ослабить связи между Москвой и Пекином.

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