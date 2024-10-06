СМИ: Сидевший в Карелии активист Дадин погиб под Харьковом

Информация о гибели, воевавшего на стороне ВСУ, 42-летнего активиста появилась в телеграм-канале Воевавший на стороне ВСУ Ильдар Дадин погиб под Харьковом, такие сообщения стали распространяться в СМИ и телеграм-канале «Осторожно, новости».