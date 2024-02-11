Экс-теннисист Ольховский о поражении Касаткиной: Рыбакина просто была сильнее

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-четвертая ракетка мира в парном разряде и полуфиналист Australian Open, кратко объяснил, почему первая ракетка России Дарья Касаткина уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби.