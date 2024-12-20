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Совфед одобрил запрет покупки на маткапитал непригодного для жизни жилья

Совфед одобрил запрет покупки на маткапитал непригодного для жизни жилья

С 1 января 2025 года при покупке жилья с помощью средств материнского капитала надо будет доказать, что оно пригодно для проживания Совет Федерации на последнем в 2024 году заседании одобрил закон, исключающий возможность покупки с помощью средств материнского капитала непригодного для проживания жилья.

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