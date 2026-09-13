Гинцбург сообщил о финальном этапе испытаний новой вакцины от туберкулеза

Специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи завершают третью фазу клинических испытаний новой вакцины от туберкулеза.
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