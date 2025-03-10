Политика как он...
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Политика как она есть

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  • сергей козьменко
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Названо неожиданное последствие ругани Трампа со своими союзниками

Названо неожиданное последствие ругани Трампа со своими союзниками

Политика президента США Дональда Трампа и его ругань со многими американскими союзниками приведет к возвышению Китая на международной арене, который будет восприниматься «более привлекательным партнером» в различных делах.

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