Авиакатастрофа в Южной Корее: более 170 человек погибли или пропали без вести

Самолет авиакомпании Jeju Air Co., совершавший посадку в Южной Корее, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Муане и загорелся, в результате чего погибли или пропали без вести более 170 человек, сообщает Bloomberg.
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