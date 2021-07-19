Ученые сложили фрагменты древнего полотна, найденные в разных странах, и прочли 2300-летнее послание

Историки соединили части древнего бинта мумии, которые были найдены в разных странах. Это помогло прочесть послание возрастом 2300 лет: египтологи перевели его и оказалось, что речь идет о тексте заклинания из знаменитой египетской Книги Мертвых.
Историки соединили части древнего бинта мумии, которые были найдены в разных странах. Это помогло прочесть послание возрастом 2300 лет: египтологи перевели его и оказалось, что речь идет о тексте заклинания из знаменитой египетской Книги Мертвых.
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