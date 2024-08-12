Двойная жизнь "звезды": ведущий БиБиСи оказался любителем несовершеннолетних

Перефразируя Вильяма нашего Шекспира, скажем: все гнило в английском королевстве. Недавно там предстал перед судом один из самых известных ведущих BBC Хью Эдвардс, признавший за собой вину в создании непристойных детских изображений.
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