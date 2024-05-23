Чаще всего в калининградских водоемах тонут люди, умеющие плавать

Калининградские водоемы стали опасны для людей, даже если они умеют плавать. Это связано с тем, что многие люди выпивают перед купанием, получают сердечный приступ, превышают свои силы или не понимают правил безопасности на воде.
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